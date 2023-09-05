Потерявшим жилье из-за паводка жителям Уссурийска до 2024 года построят 200 новых квартир

Работы планируют начать осенью 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты построят около 200 квартир для жителей Уссурийского городского округа в Приморье, потерявших жилье из-за наводнения. Работу планируется завершить до сентября 2024 года, сообщила пресс-служба правительства края.

"Поставлена задача, исходя из оценки комиссий по тем домам, которые не пригодны для проживания, построить до следующего сентября жилье и предоставить его гражданам, которые пострадали от наводнения. Это порядка 200 квартир. Город подобрал площадки под строительство вне зоны затопления. Поставщики услуг гарантируют возможную своевременную поставку железобетонных конструкций на период строительства", - отметил губернатор края Олег Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.

Строительные работы планируется начать уже текущей осенью, а весной и летом следующего года упор намерены сделать на отделку и благоустройство.

На совещании во Владивостоке 3 сентября заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что важнейшими вопросами являются оказание своевременной и в полном необходимом объеме помощи людям, пострадавшим из-за наводнения в Приморье, и строительство нового жилья.

Дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.