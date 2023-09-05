Россияне назвали IT-профессии самыми перспективными

Согласно исследованию "Альфастрахования", более 28% респондентов уверены, что специальности в отрасли информационных технологий могут принести высокие заработки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне считают перспективными профессии в отрасли информационных технологий, а самые высокие доходы, по их мнению, имеют представители технических специальностей. Такие данные приводит компания "Альфастрахование" (материалы опроса есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что если бы участники опроса сегодня меняли профессию, то 12,9% стали бы тестировщиками, 11,6% - data scientist, еще 10,8% предпочли бы специальность аналитика данных. Практически каждый третий - 28,1% - уверен, что эти профессии могут принести высокие заработки. Еще 22,9% выбрали бы их потому, что так появится возможность работать удаленно. 18,8% видят в таких специальностях потенциал, а 16,1% просто считают их интересными для себя.

Большинство - 54% - убеждены, что для получения новой профессии достаточно пройти переквалификацию, а не получать высшее образование. Возможность смены профессии в пользу более высокооплачиваемой для себя рассматривали 44,6% респондентов, а каждый четвертый считает, что возможность роста дохода за счет смены профессиональной деятельности - миф.

При этом на вопрос о том, в какой сфере зарплаты точно вырастут до конца года, каждый четвертый сказал, что в IT, каждый пятый - в финансовом секторе. В том, что рост доходов возможен в торговле, уверены только 15% опрошенных, 10% - в медицине, 9,6% - в образовании, а 16,5% - автомобильном бизнесе.

Сами же участники исследования сейчас работают в торговле (14,1%), рекламе (13,3%), строительстве (10,7%), IT (9,8%), сфере красоты (9,4%). 60,4% работают по найму, как индивидуальный предприниматель - 11,4%.

У каждого третьего опрошенного доход составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. 17,7% зарабатывают от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Более 150 тыс. рублей получают всего 4,6% респондентов.

Только каждый четвертый считает, что до конца года может увеличить заработок. При этом основной способ - получить повышение. Так говорят 31,8%. Еще 22,9% считают, что для продвижения по карьерной лестнице необходим кратный рост бизнес работодателя, 18,1% уверены, что увеличить доход можно депозитом на крупную сумму. Сменой работы решить вопрос готовы 13,9% россиян.

Несмотря ни на что, успешными себя считают 61,4% опрошенных.

Во всероссиском онлайн опросе приняли участие почти 1,3 тыс. человек.