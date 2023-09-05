5 сентября, 01:07
Пандемия COVID-19

Первая леди США заразилась коронавирусом

По данным пресс-службы Белого дома, у Джилл Байден слабо выраженные симптомы ковида

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден заболела ковидом, у нее слабо выраженные симптомы. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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"Сегодня вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. У нее в настоящее время лишь слабо выраженные симптомы. Она останется в доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр)", - отмечается в документе.

Власти США в июле 2022 года сообщили, что тест президента Джо Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат. Американский лидер, по свидетельству его пресс-службы, в полной мере выполнял свои должностные обязанности, находясь на карантине. 

Теги:
СШАПандемия COVID-19
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