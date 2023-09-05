В Японии утвердили пакет помощи местным рыбакам из-за сброса воды с АЭС

Выделенные средства направят на повышение внутреннего потребления и поиск новых зарубежных рынков

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии утвердило пакет помощи местным рыбакам в размере 20,7 млрд иен (свыше $140 млн) в связи с возникновением убытков из-за введенного некоторыми странами, прежде всего Китаем, эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на повышение внутреннего потребления, обеспечение устойчивого производства морепродуктов, смягчение репутационных издержек и оказание поддержки для поиска новых зарубежных рынков.

"В целях защиты рыболовных предприятий мы будем оперативно прорабатывать и реализовывать меры поддержки, а также прилагать все усилия для оказания помощи соответствующей отрасли в масштабах всей страны", - прокомментировал на пресс-конференции в Токио утверждение пакета генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

4 сентября намерение выделить рыбакам пакет помощи озвучил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Ситуация вокруг сброса с АЭС

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о ряде инцидентов в Китае. Так, расположенные в КНР японские учреждения и школы забрасывали камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, сообщают СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечаются отказы отправлять в Японию туристические группы.