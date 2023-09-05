В регионах Сибири прогнозируют штормовой ветер, сильные дожди и заморозки

В региональных МЧС порекомендовали жителям не выходить на туристические маршруты, в лес и на воду на маломерных судах

ТАСС, 5 сентября. Сильные дожди, град, штормовой ветер и заморозки прогнозируются в ряде регионов Сибирского федерального округа во вторник и ближайшие дни. Об этом сообщили региональные главки МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 5 сентября вечером в западных районах и горах южных районов местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели рекомендуют жителям не выходить на туристические маршруты, в лес, на воду на маломерных судах.

В Туве во вторник прогнозируют грозы, ветер скоростью до 22 м/с, возможен град. Температура воздуха днем в республике составит плюс 24 градуса, ночью - плюс 10 градусов. В Туве до 13 сентября действует особый противопожарный режим. Высокие классы пожарной опасности сохраняются и в ряде районов Иркутской области, но на севере региона местами уже прогнозируют заморозки до минус 2-7 градусов, сообщило Иркутское УГМС.

В Республике Хакасия ожидаются сильные дожди, ветер до 15-17 м/с. В Алтайском крае, где во вторник похолодало до плюс 14 градусов, до конца недели ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, но в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 22-24 градусов.