В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.