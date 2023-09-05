Гидрологи прогнозируют в сентябре среднюю водность Амура в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Средняя водность будет сохраняться в сентябре на Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Гидрологи прогнозируют среднюю водность. <...> Локальные подтопления все же возможны. К примеру, на левобережье краевой столицы в первые осенние дни уже подтопило 31 приусадебный участок, 49 дач и 5 внутрипоселковых автодорог на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, в Хабаровском районе в селе Корсаково-2", - говорится в сообщении. Это произошло после того, как уровень воды в Амуре превысил 4 метра. Теперь нестабильная ситуация наблюдается в Бикинском районе.

Со слов представителя комитета правительства края по гражданской защите Александра Курбалы, обстановка ухудшилась на реках Уссури, Подхоренок, Бикин, Хор. На уровни повлияли прошедшие в регионе дожди. Похожая картина складывается на реках Вяземского района и района имени Лазо. "Установлено круглосуточное наблюдение. Постоянно поддерживается связь с руководителями местных администраций, которые принимают все необходимые меры по ликвидации негативных последствий подъема воды", - сказал Курбала.

Для оказания помощи местным администрациям на подтопленных территориях правительство края готово выделить группу спасателей с плавательными средствами и автомобилем. В Корсаковском сельском поселении будет организовано круглосуточное дежурство. Также для контроля паводковой обстановки ГУ МЧС России направило две группы спасателей в Бикин.