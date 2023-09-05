Во время саммита G20 в Нью-Дели остановят работу всех служб доставки

Представитель полиции города Сурендра Сингх Ядав уточнил, что почтовые и медицинские услуги будут разрешены на всей территории Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Нью-Дели распорядились остановить работу всех служб и сервисов по доставке товаров и продуктов с 8 по 10 сентября в связи с подготовкой и проведением саммита "Большой двадцатки" (G20). Как сообщил журналистам представитель полиции индийской столицы Сурендра Сингх Ядав, будет разрешена только доставка медикаментов.

"Мы не можем допустить работу ресторанов по доставке еды. Компании по доставке через интернет, такие как Amazon и Flipkart, также не смогут работать в контролируемой зоне", - цитирует Ядава информационное агентство Press Trust of India.

"Однако почтовые и медицинские услуги, сбор проб в лабораториях, будут разрешены на всей территории Дели", - добавил представитель полиции.

Он напомнил, что правительственные учреждения в центре Нью-Дели будут закрыты с 8 по 10 сентября.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.