В Московском зоопарке впервые появились бурые гиены

Как заявила гендиректор Светлана Акулова, особи переехали из Краснодарского зоопарка

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Редкий вид бурых гиен, самку и самца, впервые за всю историю появился в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

"В перспективе это размножающаяся пара. Однако в условиях зоопарков бурые гиены дают потомство крайне редко. Мы надеемся, что нам удастся лучше изучить этот вид и внести свой вклад в его сохранение", - заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Из сообщения следует, что в международной Красной книге эти хищники представлены как близкие к уязвимому положению, так как в дикой природе их осталось от 4 тысяч до 10 тыс. взрослых особей.

Отмечается, что особи переехали из Краснодарского зоопарка и достаточно быстро привыкают к новому месту обитания.