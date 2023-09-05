В Приамурье с 7 по 8 сентября ожидаются сильные ливни и усиление ветра до 23 м/с

Синоптики прогнозируют понижение температуры в регионе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Сильные ливни с усилением ветра до 23 м/с ожидаются в Амурской области с 7 по 8 сентября. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Сильные ливни, усиление ветра в порывах до 23 м/с местами по области ожидаются в период с 7 по 8 сентября", - говорится в сообщении.

По информации Амурского гидрометцентра, через регион пройдет активный западный циклон. С 7 по 8 сентября он принесет сильные дожди с грозами и ветер, который достигнет от 15 до 20 м/с в южных районах и от 18 до 23 м/с - в северных. С затоком холодной воздушной массы ожидается понижение температуры в дневные часы до минус 6 градусов на севере области и до минус 1 - в южных районах.