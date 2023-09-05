Синоптики рассказали, какая погода ожидается на юге России

В частности, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях ожидается на 4-5 градусов ниже климатической нормы

ТАСС, 5 сентября. Сильное похолодание придет на Юг России к концу текущей недели, в некоторых регионах температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Во второй половине недели начнется быстрая и мощная адвекция холодного воздуха с севера европейской России, сам атлантический циклон выйдет в Предуралье, и северные потоки потянутся от Баренцева моря на юг. Фронт будет продвигаться очень быстро, похолодание [будет] очень ощутимым. Если во вторник на юге России еще на 2-4 градуса выше нормы, то к концу недели аномалия с похолоданием закрепится на всем юге. Очаг холода по аномалии с температурой воздуха на 4-5 градусов ниже климатической нормы будет находиться в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях", - сказала она.

В начале недели фронтальный раздел, который тянется с севера европейской России, и его взаимодействие с черноморским циклоном привели к активизации атмосферных процессов, вызвав на побережье Краснодарского края сильные дожди. Со вторника ненастье начнет перемещаться с Кубани на восток, в сторону Крыма.

О погоде в регионах

В Керчи ветер будет усиливаться к ночи вторника, к утру среды его порывы достигнут 16-18 м/с, пройдут дожди. В городе в среду - до 27 градусов тепла, в четверг усилится северный ветер до 15 м/с и похолодает до 23 градусов. В Севастополе во вторник ветер усилится до 15-17 м/с, воздух прогреется до 24-26 градусов. В среду и четверг - солнечно и до 28-29 градусов, к концу недели - всего 25 градусов тепла.

В Ростове-на-Дону во вторник еще сохранится вероятность дождей при температуре до 26 градусов. В среду будет солнечно, до 29 градусов, но уже в четверг - только 25 градусов с усилением порывов северного ветра до 12 м/с. В пятницу - до 20-22 градусов, ветер до 15-18 м/с.

В Волгограде во вторник - до 25 градусов тепла, в среду - до 28-29 градусов и солнечно. С четверга усилится до 13 м/ с северный ветер, в четверг похолодает до 22-24 градусов, в пятницу начнутся дожди с похолоданием до 15-17 градусов. В Астрахани в пятницу похолодает до 23 градусов тепла, порывы ветра составят около 14 м/с.

В Сочи во вторник еще не исключены небольшие дожди, в среду воздух прогреется до 26 градусов тепла. В среду - до 25 градусов, в пятницу - 24 градуса и вновь пройдут кратковременные дожди.