Гендиректор австралийской Qantas покидает пост на фоне обвинений в обмане клиентов

Алан Джойс занимал эту должность последние 15 лет

СИДНЕЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор крупнейшей австралийской авиакомпанию Qantas Алан Джойс покинул свой пост на фоне обвинений в обмане клиентов и продаже билетов на несуществующие авиарейсы. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой авиаперевозчика.

В документе отмечается, что Джойс "досрочно покинет свой пост, чтобы помочь компании ускорить ее обновление". "Ванесса Хадсон вступит в должность генерального директора 6 сентября 2023 года", - указано в заявлении компании.

По словам самого Джойса, его уход, который планировался на более поздний срок, продиктован "повышенным вниманием к Qantas и событиями прошлого". "Компании необходимо двигаться вперед, сделав своим приоритетом обновление, и лучшее, что я могу сделать в этих обстоятельствах, - это передать полномочия новой команде", - сообщил он.

Председатель правления компании Ричард Гойдер отметил, что после ухода Джойса, занимавшего пост генерального директора Qantas последние 15 лет, авиаперевозчику "предстоит проделать важную работу по восстановлению доверия общественности".