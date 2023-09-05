5 сентября, 05:02

На севере Хабаровского края ожидаются дожди

В регионе также прогнозируют ветер с порывами до 17-22 м/с

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди и ветер на территории северных районов Хабаровского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточный Гидрометцентр.

"<...> С выходом глубокого циклона 8-9 сентября в северных районах края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Охотский) ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра с порывами до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Ветер с порывами до 15-22 м/с прогнозируется и на территории южных и центральных районов региона.

Спасатели направили главам муниципальных образований рекомендации о принятии мер на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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