OneTwoTrip сообщил о росте спроса россиян на осенний отдых в Париже в Риме на треть

Среди зарубежных направлений также пользуются популярностью Ереван и Бангкок

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число бронирований россиянами отелей в Риме на осень 2023 года выросло на 33,3%, в Париже - на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эти города вошли в пятерку самых востребованных зарубежных направлений для отдыха осенью. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Значительно вырос спрос на Ереван (плюс 45,2%), Бангкок (плюс 40%), Рим (плюс 33,3%) и Париж (плюс 31,2%). А Минск и Анталья стали менее востребованными на 63,4% и 37,5% соответственно", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, спрос на отдых в итальянском городе Римини за год вырос в 10 раз. В целом среди зарубежных направлений наибольшей популярностью на осень пользуются Стамбул (10,2% от всех зарубежных заказов) и Ереван (4,5%). Также в топ-5 вошли Дубай (2,8%), Париж (2,5%) и Рим (2,4%). Еще 2,1% заказов оформлены в Бангкок, 2% - в Римини, 1,6% - в Тбилиси, по 1,5% - в Минск и Анталью.

Эксперты отметили, что больше половины туристов, или 65,9%, собираются этой осенью путешествовать по России. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года эта доля практически не изменилась. Самым популярным городом традиционно остается Москва: 18,7% от всех заказов. Почти столько же, или 18,2% бронирований, приходится на отели Санкт-Петербурга. Третье место рейтинга занял Сочи (13,2%). Также высоким спросом пользуется отдых в Казани (3,9%), Калининграде (3,3%), Владивостоке (2,5%), Нижнем Новгороде (1,8%), Краснодаре (1,7%), Екатеринбурге (1,6%) и Анапе (1,1%).

При этом за год спрос на осенние поездки в Анапу вырос на 83,3%, в Краснодар - на 54,5%, во Владивосток - на 31,6%, в Екатеринбург - на 23,1%, в Нижний Новгород - на 20%. В то же время Сочи оказался на 21,4% менее востребованным, чем год назад.