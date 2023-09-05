В Японии отложили на год открытие первой в стране зоны отдыха с казино

Объем первоначальных инвестиций в проект увеличили на 20% из-за роста расходов на строительство, сообщила газета Nikkei

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Власти префектуры Осака на западе Японии перенесли с 2029 на 2030 год открытие первой на территории страны зоны отдыха с казино. Об этом сообщила газета Nikkei.

Кроме того, объем первоначальных инвестиций в проект из-за роста расходов на строительство был увеличен на 20% до 1,27 трлн иен (около $8,6 млрд). Ожидается, что решение о переносе сроков и увеличении инвестиций будет официально утверждено правительством Японии до конца сентября.

Согласно плану проекта, ежегодно зону отдыха будут посещать около 20 млн человек. Помимо казино на территории объекта будут расположены фешенебельные гостиницы, центры проведения международных конференций, выставочные пространства и театры. Ежегодный объем выручки этого проекта может составить 520 млрд иен (порядка $3,5 млрд).

В соответствии с действующим законодательством, в Японии фактически запрещены азартные игры и казино. Однако жители страны могут играть в автоматы "патинко", где в качестве выигрыша игрок получает металлические шарики, которые можно обменять на различные товары. Кроме того, разрешено делать ставки на скачках, велосипедных гонках и соревнованиях моторных лодок.