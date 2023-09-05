Голикова сообщила, что на обучение в колледжи подали около 3 млн заявлений

Половина из них - на технические направления, отметила вице-премьер

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 3 млн заявлений подали в этом году на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО), половина из них - на технические направления. Всего в колледжах и техникумах в 2023 году начнут учиться 1,2 млн первокурсников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На обучение по программам среднего профессионального образования в этом году подано около 3 млн заявлений, из них половина - по техническим специальностям. В среднем конкурс на бюджетное место по техническим специальностям составляет 2,9 человека на место. В этом году к освоению профессий и специальностей СПО приступят 1,2 млн первокурсников. Всего численность обучающихся составит 3,7 млн человек", - привели слова Голиковой в ее аппарате по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Приемная кампания продлится до 1 декабря. Уточняется, что в системе СПО в этом году выпустились более 800,3 тыс. студентов. Из них почти 275 тыс. уже трудоустроены, 193,8 тыс. определились с трудоустройством, а 98,3 тыс. планируют продолжить обучение. Министерство просвещения совместно с регионами и работодателями выстраивает профессиональные маршруты выпускников. Так, специальные центры карьеры организованы на базе 3 тыс. колледжей и техникумов.

Кроме того, с середины августа полностью закрыт прием по таким направлениям, как информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, сестринское дело, лечебное дело, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, технология машиностроения, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.