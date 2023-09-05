В Саратовской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ

За прошедшую неделю зарегистрировано почти 8,2 тыс. случаев заболевания

САРАТОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ в Саратовской области превышен на 32,5%, за прошедшую неделю зарегистрировано почти 8,2 тыс. случаев заболевания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В области за 35-ю неделю мониторинга - с 28 августа по 3 сентября 2023 года - всего зарегистрировано 8 199 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что по совокупному населению выше расчетного эпидемического порога на 32,5 %, в основном за счет взрослого населения. В детской возрастной группе 7-14 лет заболеваемость также выше эпидемического порога", - говорится в сообщении.

В Саратове зарегистрировали более 3,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога почти на 3%. Однако в группе 7-14 лет, по информации ведомства, заболеваемость превышает эпидпорог на 21%.

"Ситуация по острым респираторным инфекциям усугубляется ситуацией по заболеваемости населения области энтеровирусными инфекциями", - добавили в управлении.

Количество зарегистрированных случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в Саратовской области за август выросло в 3,5 раза - со 101 до 360. В Роспотребнадзоре сообщали, что в ряде регионов ситуация с ЭВИ остается достаточно напряженной, наиболее острая ситуация по заболеваемости - в Саратовской области. В связи с распространением энтеровируса в школах региона отменили кабинетную систему - дети из одного класса занимаются в одном помещении. Приостановлена работа бассейнов и учреждений дополнительного образования детей. Запрещается проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, концертов с участием детей из разных классов либо школ.