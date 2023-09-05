На Урале ожидаются ночные заморозки и туманы

При этом в большинстве регионов днем сохранится теплая погода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Сильные порывы ветра, заморозки ночью и туманы ожидаются в большинстве регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие два дня. В большинстве регионов днем сохранится теплая погода, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 5 сентября] переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +3…+8, днем - 14-19", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В среду в регионе потеплеет до 17-22 градусов днем.

В Челябинской области в эти же дни ожидаются ночные заморозки до -2 градусов, днем также потеплеет до +22, возможны дожди и туманы. При этом, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 6 сентября в Челябинске, Коркино и Златоусте в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (слабый ветер неблагоприятных направлений). На территории Курганской области днем потеплеет до +20 градусов, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 13 м/с. В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что ночью 6 и 7 сентября в отдельных районах Курганской области также ожидаются заморозки до -2 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области днем потеплеет лишь до +18 градусов, ожидаются дожди, сильный ветер с порывами до 14 м/с, туман. В ближайшие два дня в Югре будут заморозки до -2 градусов ночью, днем сохранится теплая погода до +20, в отдельных районах туманы. В Ямало-Ненецком автономном округе также ожидаются туманы, ночью заморозки до -2 градусов, днем также сохранится теплая погода до +20 градусов.