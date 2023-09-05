На востоке Москвы появится физкультурно-оздоровительный комплекс

Там также смогут разместить объекты бытового обслуживания и общественного питания

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 2,1 тыс. кв. м построят на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить по адресу: ул. Магнитогорская, вл. 2, стр. 2 (ВАО). <…> На данном участке площадью около 0,2 га запланировано строительство объекта общественного назначения суммарной поэтажной площадью 2,4 тыс. кв. м, в том числе площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 2,18 тыс. кв. м", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, там также можно разместить объекты бытового обслуживания, общественного питания. В настоящее время готовится необходимая для строительства документация.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что недалеко от участка находятся жилые дома - таким образом, местные жители получат полезный сервис в пешей доступности.