В ДНР учредили медаль к первой годовщине принятия республики в состав России

Дизайн пока держится в секрете, уточнил врио главы региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Юбилейную медаль к первой годовщине принятия Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России учредили в регионе. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

"Близится первая годовщина воссоединения Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией. Это очень значимое событие для жителей региона, многие из которых приложили немало сил, чтобы возвращение Донбасса домой состоялось.<...> Мы приняли решение учредить юбилейную медаль в честь первой годовщины принятия ДНР в состав Российской Федерации", - написал Пушилин.

Разработкой и изготовлением награды занимаются донецкие мастера. Дизайн, как уточнил Пушилин, пока держится в секрете. Между тем, врио главы региона уточнил, что художественное решение награды основано на переосмыслении российской медальерной традиции применительно к современному историческому контексту.