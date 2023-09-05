Более 123 тыс. россиян нашли работу по итогам Всероссийской ярмарки трудоустройства

Лидером по числу трудоустроенных стал Краснодарский край

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 73 тыс. россиян нашли работу по итогам федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". С учетом регионального этапа всего трудоустроились свыше 123 тыс. соискателей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"Новый формат мероприятия показал высокие результаты. В общей сложности более 123 тыс. соискателей трудоустроены. Специалисты центров занятости при этом оказали свыше четверти миллиона услуг по профориентации. Лидером по числу трудоустроенных стал Краснодарский край. Здесь карьерные консультанты помогли найти работу свыше 8,4 тыс. граждан", - цитируют в сообщении главу Минтруда РФ Антона Котякова.

Министр добавил, что на втором месте по числу трудоустроенных оказалась Омская область (7,7 тыс. нашли работу), на третьем - Свердловская область (5 тыс.). Также в топ регионов вошли Республика Крым (4,8 тыс.), Санкт-Петербург (4,6 тыс.), Саратовская область (3,9 тыс.), Кировская область (3,7 тыс.), Иркутская область (3,5 тыс.), Республика Татарстан (3,4 тыс.) и Московская область (3,4 тыс.).

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводилась впервые. Первый (региональный) этап прошел 14-15 апреля в формате очных мероприятий. В ходе второго этапа в дополнение к офлайн-формату было создано единое онлайн-пространство на портале "Работа России" 2023.trudvsem.ru с витриной работодателей и деловой программой.

Организатором ярмарки выступил Минтруд России при участии Российского союза промышленников и предпринимателей, Минпросвещения, Минобрнауки и Минпромторга России, Роструда, субъектов РФ, Российского общества "Знание", информационного агентства ТАСС и при поддержке АНО "Национальные приоритеты", центра компетенций "Диалог" и Агентства стратегических инициатив.