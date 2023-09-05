В Порт-Судане приземлился первый с начала конфликта гражданский самолет

По данным телеканала Asharq, самолет принадлежит египетской компании EgyptAir

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Гражданский самолет приземлился в аэропорту Порт-Судана впервые с начала вооруженного конфликта в Судане, который разгорелся в апреле. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По его данным, самолет принадлежит египетской компании EgyptAir. Сам авиаперевозчик 29 августа анонсировал возобновление регулярного прямого авиасообщения с Суданом в начале сентября.

15 августа Управление гражданской авиации Судана отменило ограничения на полеты в восточной части воздушного пространства страны. Ограничения были введены 22 апреля из-за вооруженного конфликта между суданской армией и силами быстрого реагирования и с тех пор неоднократно продлевались.