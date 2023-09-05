Производственную застройку в Троицком округе Москвы обеспечат улично-дорожной сетью

Планируется построить улицу местного значения Поляны - Былово - Шахово и проектируемый проезд №7058

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Улично-дорожную сеть создадут на территории Новой Москвы в рамках строительства индустриального парка. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил создание улично-дорожной сети на территории поселений вблизи деревни Сенькино-Секерино Михайлово-Ярцевского поселения (ТАО). Ориентировочная площадь затрагиваемой территории составляет 180 га. Протяженность проектируемых дорог вблизи д. Сенькино-Секерино составит ориентировочно 2,59 тыс. м. <…> Реконструкция и строительство этих дорог предусмотрены в рамках строительства индустриального парка", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Планируется построить улицу местного значения Поляны - Былово - Шахово и проектируемый проезд №7058. Один из участков Калужское шоссе - Исаково - Секерино - ММК - Малыгино будет реконструирован. Также реконструкции подлежит участок на пересечении проектируемого проезда №7058 и Малого Московского кольца.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, производственный объект возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

"Общая площадь будущего технологического промышленного парка превышает 73,2 тыс. кв. м. На объекте смогут трудоустроиться почти 2,8 тыс. человек", - сказал Овчинский.