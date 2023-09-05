В Подмосковье около 35 тыс. вызовов в сутки поступает на номер "112"

В скорую медицинскую помощь направлено более 20 млн вызовов, в полицию и ГИБДД - свыше 7 млн, в пожарную охрану - 800 тыс.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 35 тыс. вызовов получают операторы единого номера вызова экстренных служб "112" в Московской области за сутки. Об этом сообщила пресс-служба "Системы-112" Подмосковья.

"Каждые сутки операторы единого номера "112" принимают около 35 тыс. вызовов от жителей и гостей региона. Всего же на сегодняшний день операторы "112" приняли и обработали 78,5 млн обращений. Каждый вызов - это оперативная помощь тем, кто попал в беду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы в скорую медицинскую помощь направлено более 20 млн вызовов, в полицию и ГИБДД - свыше 7 млн, в пожарную охрану - 800 тыс., почти 9 млн составили справочные вызовы, порядка 7 тыс. раз на номер "112" обратились люди с ограниченными возможностями по слуху. Около 38 тыс. раз звонившим оказали помощь психологи.

"Почти 700 тыс. обращений пришло из других областей. Более 3 тыс. вызовов на иностранных языках. Помимо этого, было множество обращений в газовую службу, комитет лесного хозяйства, службу "Антитеррор" и другие структуры", - уточнили в пресс-службе.

В "Систему-112" Подмосковья входят порядка 500 объектов, более 3,8 тыс. операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб. Работа и развитие службы проходит по госпрограмме "Безопасность Подмосковья".