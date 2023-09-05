"Новые люди" предложили Минпросвещения ввести "Чеховскую карту" для оплаты онлайн-курсов

Руководитель фракции в Госдуме Алексей Нечаев и вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков указали, что в России динамично растет популярность программ онлайн-образования

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев и вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков направили обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести "Чеховскую карту" для школьников и студентов, баллы с которой можно будет потратить на приобретение онлайн-курсов на российских образовательных платформах. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Такую программу можно было бы назвать "Чеховская карта", принцип которой бы заключался в автоматическом начислении баллов за высокую успеваемость в школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования на счет человека, которые можно будет потратить на покупку онлайн-курсов на российских платформах, которые имеют государственную лицензию на ведение образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам", - пояснили депутаты.

Нечаев и Даванков указали, что в России динамично растет популярность программ онлайн-образования. "В этой связи введение программы "Чеховская карта" с использованием механизма программы "Пушкинская карта" позволит значительно увеличить доступность дополнительного онлайн-образования для талантливых школьников и студентов, что будет способствовать достижению поставленных указом президента России [Владимира Путина] национальных целей развития России на период до 2030 года в части формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся", - заключили они.