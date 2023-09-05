В столице стартовал прием заявок на конкурс "Арт-проект: Моя Москва" по двум направлениям

Прием заявок по направлениям "Проект" и "Макет" продлится до 31 октября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Арт-проект: Моя Москва" по направлениям "Проект" и "Макет" стартовал в столице, он продлится до 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Стартовал прием заявок по направлениям "Проект" и "Макет" на конкурс "Арт-проект: Моя Москва". Прием заявок продлится до 31 октября. <...> Конкурс проходит уже во второй раз, "Проект" стал новым направлением этого года", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Участникам конкурса по направлению "Проект" предстоит создать собственный проект комфортной городской среды. Вариантов для креатива здесь множество, начиная от идей по раздельному сбору мусора и заканчивая благоустройством территорий.

Чтобы заявить о себе, участнику конкурса по направлению "Макет" необходимо выполнить работу в формате 3D-модели и загрузить ссылку на нее в форму подачи заявки. В том случае, если работа будет выполнена в формате традиционного макета, его фотографию необходимо загрузить в форму подачи заявки, а также привезти оригинал макета в Мосстройинформ (ул. 2-я Брестская, 6).