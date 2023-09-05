5 сентября, 07:37

В Бурятии ожидаются сильные дожди и усиление ветра

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности в непогоду

УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Обильные осадки с грозами, градом и сильным ветром прогнозируются в ближайшие два дня в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"6-7 сентября на территории республики ожидаются сильные дожди. Местами грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности в непогоду, воздержаться от выхода на туристические маршруты.

В настоящее время в центральной части Бурятии стоит сухая солнечная погода, воздух прогрелся до 26 градусов Цельсия. 

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