Скульптор рассказала о создании памятника Шатунову

По словам Виктории Тищенко, монумент сделан из бронзы и находится на гранитном постаменте, артист запечатлен в момент выступления - на сцене с микрофоном в спокойной позе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Памятник бывшему солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, умершему в июне 2022 года, создала скульптор Виктория Тищенко. В беседе с ТАСС она рассказала, что старалась передать добрую энергетику и простоту артиста, который один мог "держать" весь зал.

Памятник откроют на могиле певца на Троекуровском кладбище в Москве 6 сентября в 10:00, сообщил ТАСС продюсер Аркадий Кудряшов. В этот день артист мог отметить 50-летие.

"Я знакома с творчеством Юры, но никогда не общалась с ним. Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны. Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше, в принципе, ничего не нужно - ни подтанцовок, ничего. Он один стоит и один "держит" зал", - сказала скульптор.

По ее словам, памятник сделан из бронзы и находится на гранитном постаменте. Шатунов запечатлен в момент выступления - на сцене с микрофоном в спокойной позе. "Стоит перед зрителями и улыбается. Так я его сразу увидела и предложила именно такой вариант", - добавила собеседница агентства.

На постаменте написаны имя и фамилия артиста, обозначены годы его жизни и подпись - такой автограф он часто оставлял поклонникам.