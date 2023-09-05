5 сентября, 07:35

В Приморье выплатили более 560 млн рублей пострадавшим от наводнения

Выплаты получили более 8,8 тыс. человек

ТАСС, 5 сентября. Пострадавшие от наводнения в Приморье получили компенсации на сумму 563 млн рублей, сообщили ТАСС в региональной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

"На сегодняшний день помощь из регионального бюджета оказана на сумму 563 млн рублей, выплаты получили более 8,8 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Всего от наводнения пострадало более 5,6 тыс. домов, было эвакуировано 7,6 тыс. человек. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. 

Теги:
РоссияПриморский край
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