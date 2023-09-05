Путин направил приветствие участникам и организаторам Форума социальных инноваций регионов

Президент считает важным, чтобы позитивные изменения из субъектов охватывали всю страну

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям пятого Форума социальных инноваций регионов, отметив важность того, чтобы позитивные изменения из отдельных субъектов охватывали всю страну. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отмечу, что многие новаторские, по-настоящему прорывные идеи изначально были предложены и реализованы в ряде наших регионов, и сегодня они уже приносят реальную отдачу по всей России. Имею в виду такие программы, как поддержка семей, совершенствование инфраструктуры детского отдыха и активного долголетия, инновационное развитие системы социального обслуживания населения, - говорится в телеграмме. - Еще раз повторю - важно, что эти позитивные изменения охватывают всю страну, служат повышению качества жизни людей".

Президент подчеркнул, что форум пользуется высоким, заслуженным признанием как востребованная дискуссионная, презентационная площадка для обсуждения актуальных проблем развития социальной сферы страны, демонстрации передовых разработок, технологий и подходов в демографии, здравоохранении, образовании, других областях. Он также отметил роль форума в продвижении лучшего регионального опыта и практик, консолидации на этом направлении усилий государства, муниципалитетов, бизнеса, институтов гражданского общества.

"Вы хорошо знаете существующие проблемы, искренне болеете за дело и всегда нацелены на результат. Убежден, что форум пройдет в конструктивном, плодотворном ключе, а его решения обязательно осуществятся", - добавил Путин.

Форум проходит в Москве с 5 по 8 сентября.