В России более 9 млн молодых людей оформили Пушкинскую карту

Минкультуры ранее сообщало, что с момента запуска к программе присоединились более 10,7 тыс. организаций культуры

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 9 млн молодых людей в России участвуют в программе "Пушкинская карта", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Отдельно хотел отметить внедрение Пушкинской карты по поручению президента, ее оформило уже более 9 млн молодых людей. И они воспользовались огромным количеством возможностей посетить музеи, выставки, концерты, что они бы не сделали, если бы не было этой Пушкинской карты", - сказал он, выступая на пятом Форуме социальных инноваций регионов.

В июле Минкультуры РФ сообщало, что с момента запуска к программе присоединились более 10,7 тыс. организаций культуры, в том числе 3,9 тыс. кинотеатров и 1 тыс. музеев. Самым популярным направлением остается кино: более трети всех билетов приобретаются в кинотеатры. 21% от общего количества составили спектакли и концерты, 16% - выставки, 2% - лектории и творческие встречи.