Москва к 2025 году переведет всю медицинскую систему на электронный документооборот

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что, когда полностью вся система переходит в электронный вид, появляется качественно другой эффект с экономической, организационной, структурной точек зрения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют к 2025 году полностью перевести всю столичную систему здравоохранения на электронный документооборот. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов, который открылся в Москве в Гостином дворе.

"В этом году мы приступаем к следующему этапу внутреннего документооборота - наши поликлиники, больницы. По сути дела, мы поставили себе задачу отменить любые бумажные документы в медицинской системе. <...> Мы считаем, что мы уже готовы к 2025 году полностью всю медицинскую систему перевести на безбумажный вариант в режиме электронного, цифрового документооборота", - сказал он.

Собянин пояснил, что, когда полностью вся система переходит в электронный прозрачный вид, появляется качественно другой эффект с экономической, организационной, структурной точек зрения, а также новые возможности контроля и соблюдения технологий.

"Мы переходим уже к следующему этапу, когда ИИ ставит уже не предварительный, а окончательный диагноз на основе всех собранных данных по пациенту по 95 нозологиям. Это прорыв мирового уровня. В 2025 году мы считаем, что будем готовы переходить к проактивной постановке диагноза, когда ИИ на основе обработки данных медицинской карты, на основе данных, которые там заложены, будет сам проактивно говорить о том, что у этого или другого пациента есть проблемы, и ставить предварительный диагноз", - уточнил Собянин.

Мэр отметил, что в цифровой системе Москвы уже создано 19 млн электронных медицинских карт, они зарегистрированы и наполнены соответствующими данными. "Причем население Москвы значительно меньше 19 млн [человек] - медицинские карты автоматически создаются при обращении иногородних, всех, кто приезжает в Москву за получением медицинской помощи", - добавил он.

Собянин подчеркнул, что более 100 тыс. врачей и медсестер в столице работают с медкартами онлайн. "Конечно, во время пандемии очень серьезно развилась система телемедицины. В режиме онлайн уже большое количество врачей сопровождают наших пациентов, особенно тех, кто нуждается в постоянном наблюдении и диспансеризации", - заключил мэр.

О форуме

V Форум социальных инноваций регионов проходит с 5 по 8 сентября на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его основная тема посвящена устойчивости современной России к вызовам времени. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство столицы.

Московский урбанфорум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.