Более 10 млн туристов посетили Москву за полгода

Почти 1 млн гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва приняла более 10,3 млн путешественников в первом полугодии - на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столичная туротрасль продемонстрировала рост по всем основным показателям, некоторые превзошли данные 2019 года, предшествовавшего пандемии COVID-19, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Основу турпотока составили почти 9,4 млн российских путешественников - на 4% больше, чем в 2019-м. Почти 1 млн гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. За полгода отрасль принесла в бюджетную систему города 68 млрд рублей, превысив допандемийные значения", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба Москомтуризма.

Отмечается, что значительный вклад сферы гостеприимства в экономику города связан в том числе с активным развитием делового туризма. Бизнесмены в поездках обычно тратят в полтора - два раза больше других гостей. Средний уровень загрузки отелей поднялся с прошлого года на 9% и составил 69%. Чаще всего путешественники выбирают трех- и четырехзвездочные гостиницы. Например, в дни, когда в столице проходили культурные мероприятия и фестивали - День защиты детей, День России - средняя заполняемость средств размещения в категориях "три" и "четыре" звезды превысила в совокупности 80%.

"В первом полугодии Москву чаще всего посещали гости из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей. Столица привлекает туристов с самыми разными запросами. Один из них - интересная событийная повестка. В городе регулярно проходят фестивали, выставки и познавательные программы в учреждениях культуры, музеях и парках", - добавили в комитете.

Одним из главных событий второй половины лета назван Московский урбанистический форум, организованный на четырех площадках столицы - в олимпийском комплексе "Лужники", Гостином дворе, парке "Зарядье" и центральном выставочном зале "Манеж". Форум представляет собой выставку достижений города за последние годы, а также пространство, где можно заниматься спортом, посещать экскурсии, концерты, творческие мастер-классы, общаться с экспертами в области построения карьеры и развития бизнеса, смотреть фильмы на большом экране, покупать сувениры на благотворительных ярмарках и многое другое. Московский урбанфорум продлится до 10 сентября.

"Также Москва предлагает гостям высокое качество сервиса. Столичный стандарт обслуживания постоянно улучшается. Так, в частности, специалисты отрасли могут регулярно повышать свой профессиональный уровень и приобретать новые компетенции. В этом году для профессионалов открылся образовательный проект "Школа гостеприимства", а для студентов - молодежная программа "Твой старт в туризме", - заключили в пресс-службе Москомтуризма.