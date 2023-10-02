Женский выбор: как материнство сочетается с карьерой

По данным Минтруда, во всех регионах России утверждены местные программы по повышению рождаемости. При этом очевидно, что для многих девушек создание карьеры сейчас выходит на передний план. Эксперты, опрошенные ТАСС, рассказали, как можно сочетать работу и воспитание детей, влияет ли приоритетный выбор карьеры на демографию, а также почему важно продвигать ролевую модель успешной мамы

Меры поддержки

Рождаемость в стране все еще не перешла в положительную динамику. В докладе Росстата "Социально-экономическое положение России" за январь этого года указано, что в 2022 году в стране родилось 1 млн 306,2 тыс. детей, что на 96,6 тыс. детей меньше показателя 2021-го.

Чтобы повысить эту статистику, реализуются меры для поддержки женского пола. С 2019 года действует нацпроект "Демография", в рамках которого семьям с детьми выделяются пособия. Также с осени этого года начался пилотный проект по улучшению демографической ситуации в трех областях России: Новгородской, Пензенской и Тамбовской. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целью проекта является создание единой системы социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми. Проект будет действовать до 31 декабря 2024 года.

В России принята Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Она состоит из пяти ключевых направлений: профилактика социального неблагополучия, сохранение здоровья, повышение роли в развитии общества, расширение участия в социально-экономическом развитии страны, а также укрепление общественно-политических позиций. В документе особое внимание уделяется вопросам репродуктивного здоровья, он включает в себя комплекс мер по повышению рождаемости в стране. В 2023–2026 годах по всей России планируют открыть школы репродуктивного здоровья, где будут рассказывать о том, как подготовиться к материнству. Девушек будут обеспечивать медицинской, правовой и психологической помощью.

Более того, в Нацстратегии указаны цели по повышению конкурентоспособности женского пола на рынке труда и созданию условий для совмещения воспитания детей с трудовой деятельностью. Государство и бизнес могут и должны способствовать развитию равной среды, создавать новые социальные тренды, менять культуру и отношение к роли женщины в обществе. "Я уверена, что сейчас нам не нужно выбирать между карьерой и семьей, в этом можно достичь баланса. <…> Стоит популяризировать и продвигать ролевую модель мамы, успешной как в семье, так и в карьере. Важно совершенствовать программы образования, обучения и развития, а также делать меры поддержки по восстановлению после возвращения из декрета", — подчеркнула директор по персоналу компании-разработчика ПО "МойОфис" Александра Мин.

Улучшение демографии и карьера

Большинство девушек говорят, что демография не зависит от социальной роли на работе. По данным ВЦИОМ, 66% респондентов считают, что дети и карьера хорошо совместимы. Однако материнство сочетается с карьерой только при наличии определенного количества ресурсов поддержки, начиная с физического и ментального здоровья, заканчивая деньгами и помощью других людей, пояснила кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий "Психодемия" Мария Данина. "Истории про успешных матерей и бизнесвумен, которые сделали себя в одиночку, либо преувеличение, либо большая удача и редкость", — отметила она.

По словам Даниной, сама по себе занятость на работе не является барьером, но в случае низкой оплаты труда, плохих условий на рабочем месте и отсутствии возможности вернуться на прежнюю позицию после декретного отпуска готовность реализовывать себя как мать может снизиться.

Схожую позицию выразила и доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Ирина Щербакова. Она подчеркнула, что после рождения ребенка мамам необходимо выходить на работу и малышу также важна социализация. "Женщинам нужен профессиональный и личностный рост. Они должны играть разные социальные роли, не только жены и мамы, но и работника, сотрудника, коллеги. Дома мы не получаем раскрытия всех граней личности", — отметила эксперт.

В среднем россиянки находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет. Нацпроект "Демография" создает условия за это время освоить новую профессию, получить квалификацию или заняться собственным делом. Опрос платформы hh.ru показал, что 64% женщин, которые находились или находятся в декрете, проходили образовательные курсы и программы, чтобы сменить профессию после выхода на работу. При этом 53% проходили обучение для подработки, а 35% — чтобы оставаться в курсе происходящих изменений в своей сфере.

При этом многие девушки выбирают независимость и личное дело. Среди россиянок в возрасте 25–34 лет собственным бизнесом занимается каждая десятая (10%), выявил свежий опрос ВЦИОМ, и еще 13%, или почти каждая восьмая, планируют открыть свое дело в течение ближайших нескольких лет.

Доля женщин среди всех работающих граждан составляет 49%, согласно данным Минтруда, и за последнее время процент менялся не сильно

Женский бизнес

По данным Минтруда, в 2022 году около 30% субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют россиянки, это более 1,7 млн бизнесов. Гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова рассказала, что существуют различные образовательные и финансовые программы помощи в открытии бизнеса для женского пола, среди них — нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" и образовательный проект "Мама-предприниматель". В Минэкономразвития также приводят статистику доли женщин среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых в России, она составляет 43%.

В Нацстратегии указано, что для поддержки самозанятых девушек расширяется применение социальной помощи на основании социального контракта. Более того, в приоритетном порядке государственная соцпомощь оказывается семьям с детьми.

Аналитический центр НАФИ совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства "Опора России" измерили уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития этой сферы WBI (Women Business Index). По результатам 10-й волны исследований индекс составил 73,7 п., что является абсолютным максимумом с 2015 года.

Одним из решений по совмещению активной работы и вовлеченности в воспитание детей является семейный бизнес, где можно самостоятельно определить свой график работы и обязанности, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. "Для женщин — основателей компаний это большая удача, потому что в своей работе они видят не только способ заработка, но и возможность сблизиться с детьми, заинтересовать их, передать опыт, а в будущем — весь свой бизнес", — пояснила Дыбова.

Она отметила, что ТПП РФ уже на протяжении пяти лет реализует проект "Семейные компании России", направленный на популяризацию семейного бизнеса, потому что он в том числе дает возможность воспитывать детей и поддерживать их инициативы. Исследования палаты говорят о том, что сегодня порядка 40% семейных компаний основаны женской рукой и тенденция будет только расти.

Женщины в руководстве

Нацстратегия также предусматривает формирование на корпоративном уровне практики обеспечения равенства возможностей для мужчин и женщин. Компании реализуют специальные программы по развитию лидерства своих сотрудниц, ставят цели повышения женской доли в правлении компаний. Согласно статистике Минтруда за 2022 год, 29,2% руководящих должностей занимали россиянки. С учетом всех управленческих должностей показатель доходил до 40,5%.

В целом, в 2021 году в стране было 34,4 млн работающих женщин, они составили 48,7% от занятого населения. Женский пол занят в большей части образовательной сферой (82%), здравоохранением и социальными услугами (80%), гостиничным бизнесом и общественным питанием (74%). Как показал февральский опрос Kontakt InterSearch Russia, среди 553 руководителей 40% опрошенных женщин считают, что карьерные возможности для них улучшились за последний год.

Директор по коммуникациям Fix Price Екатерина Гончарова рассказала, что в компании доля женского руководства также растет: за последние три года она увеличилась с 37 до 48%. Что касается совмещения материнства и карьеры, есть немало женщин, которые успешно справляются с обеими ролями. "Введение многими компаниями удаленного и гибридного режима работы сыграло огромную положительную роль", — отметила Гончарова.

Рабочая среда действительно все больше уходит в интернет-пространство, подчеркнула соучредитель HR-агентства SOFI Consult Ирина Старжинская. "Многие бизнес-процессы уходят в удаленку, и это освобождает массу времени и сил. <…> На данный момент на рынке труда конкурентны компании с развитыми системами мотивации, которые включают в себя профилактику выгорания и способствуют соблюдению баланса между работой и личной жизнью", — пояснила она.

Виктория Конева

