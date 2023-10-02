Женский выбор: как материнство сочетается с карьерой

Меры поддержки
Рождаемость в стране все еще не перешла в положительную динамику. В докладе Росстата "Социально-экономическое положение России" за январь этого года указано, что в 2022 году в стране родилось 1 млн 306,2 тыс. детей, что на 96,6 тыс. детей меньше показателя 2021-го.
Чтобы повысить эту статистику, реализуются меры для поддержки женского пола. С 2019 года действует нацпроект "Демография", в рамках которого семьям с детьми выделяются пособия. Также с осени этого года начался пилотный проект по улучшению демографической ситуации в трех областях России: Новгородской, Пензенской и Тамбовской. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целью проекта является создание единой системы социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми. Проект будет действовать до 31 декабря 2024 года.
В России принята Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Она состоит из пяти ключевых направлений: профилактика социального неблагополучия, сохранение здоровья, повышение роли в развитии общества, расширение участия в социально-экономическом развитии страны, а также укрепление общественно-политических позиций. В документе особое внимание уделяется вопросам репродуктивного здоровья, он включает в себя комплекс мер по повышению рождаемости в стране. В 2023–2026 годах по всей России планируют открыть школы репродуктивного здоровья, где будут рассказывать о том, как подготовиться к материнству. Девушек будут обеспечивать медицинской, правовой и психологической помощью.
Более того, в Нацстратегии указаны цели по повышению конкурентоспособности женского пола на рынке труда и созданию условий для совмещения воспитания детей с трудовой деятельностью. Государство и бизнес могут и должны способствовать развитию равной среды, создавать новые социальные тренды, менять культуру и отношение к роли женщины в обществе. "Я уверена, что сейчас нам не нужно выбирать между карьерой и семьей, в этом можно достичь баланса. <…> Стоит популяризировать и продвигать ролевую модель мамы, успешной как в семье, так и в карьере. Важно совершенствовать программы образования, обучения и развития, а также делать меры поддержки по восстановлению после возвращения из декрета", — подчеркнула директор по персоналу компании-разработчика ПО "МойОфис" Александра Мин.
Улучшение демографии и карьера
Большинство девушек говорят, что демография не зависит от социальной роли на работе. По данным ВЦИОМ, 66% респондентов считают, что дети и карьера хорошо совместимы. Однако материнство сочетается с карьерой только при наличии определенного количества ресурсов поддержки, начиная с физического и ментального здоровья, заканчивая деньгами и помощью других людей, пояснила кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий "Психодемия" Мария Данина. "Истории про успешных матерей и бизнесвумен, которые сделали себя в одиночку, либо преувеличение, либо большая удача и редкость", — отметила она.
По словам Даниной, сама по себе занятость на работе не является барьером, но в случае низкой оплаты труда, плохих условий на рабочем месте и отсутствии возможности вернуться на прежнюю позицию после декретного отпуска готовность реализовывать себя как мать может снизиться.
Схожую позицию выразила и доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Ирина Щербакова. Она подчеркнула, что после рождения ребенка мамам необходимо выходить на работу и малышу также важна социализация. "Женщинам нужен профессиональный и личностный рост. Они должны играть разные социальные роли, не только жены и мамы, но и работника, сотрудника, коллеги. Дома мы не получаем раскрытия всех граней личности", — отметила эксперт.
В среднем россиянки находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет. Нацпроект "Демография" создает условия за это время освоить новую профессию, получить квалификацию или заняться собственным делом. Опрос платформы hh.ru показал, что 64% женщин, которые находились или находятся в декрете, проходили образовательные курсы и программы, чтобы сменить профессию после выхода на работу. При этом 53% проходили обучение для подработки, а 35% — чтобы оставаться в курсе происходящих изменений в своей сфере.
При этом многие девушки выбирают независимость и личное дело. Среди россиянок в возрасте 25–34 лет собственным бизнесом занимается каждая десятая (10%), выявил свежий опрос ВЦИОМ, и еще 13%, или почти каждая восьмая, планируют открыть свое дело в течение ближайших нескольких лет.
Женский бизнес
По данным Минтруда, в 2022 году около 30% субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют россиянки, это более 1,7 млн бизнесов. Гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова рассказала, что существуют различные образовательные и финансовые программы помощи в открытии бизнеса для женского пола, среди них — нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" и образовательный проект "Мама-предприниматель". В Минэкономразвития также приводят статистику доли женщин среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых в России, она составляет 43%.
В Нацстратегии указано, что для поддержки самозанятых девушек расширяется применение социальной помощи на основании социального контракта. Более того, в приоритетном порядке государственная соцпомощь оказывается семьям с детьми.
Аналитический центр НАФИ совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства "Опора России" измерили уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития этой сферы WBI (Women Business Index). По результатам 10-й волны исследований индекс составил 73,7 п., что является абсолютным максимумом с 2015 года.
Одним из решений по совмещению активной работы и вовлеченности в воспитание детей является семейный бизнес, где можно самостоятельно определить свой график работы и обязанности, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. "Для женщин — основателей компаний это большая удача, потому что в своей работе они видят не только способ заработка, но и возможность сблизиться с детьми, заинтересовать их, передать опыт, а в будущем — весь свой бизнес", — пояснила Дыбова.
Она отметила, что ТПП РФ уже на протяжении пяти лет реализует проект "Семейные компании России", направленный на популяризацию семейного бизнеса, потому что он в том числе дает возможность воспитывать детей и поддерживать их инициативы. Исследования палаты говорят о том, что сегодня порядка 40% семейных компаний основаны женской рукой и тенденция будет только расти.
Женщины в руководстве
Нацстратегия также предусматривает формирование на корпоративном уровне практики обеспечения равенства возможностей для мужчин и женщин. Компании реализуют специальные программы по развитию лидерства своих сотрудниц, ставят цели повышения женской доли в правлении компаний. Согласно статистике Минтруда за 2022 год, 29,2% руководящих должностей занимали россиянки. С учетом всех управленческих должностей показатель доходил до 40,5%.
В целом, в 2021 году в стране было 34,4 млн работающих женщин, они составили 48,7% от занятого населения. Женский пол занят в большей части образовательной сферой (82%), здравоохранением и социальными услугами (80%), гостиничным бизнесом и общественным питанием (74%). Как показал февральский опрос Kontakt InterSearch Russia, среди 553 руководителей 40% опрошенных женщин считают, что карьерные возможности для них улучшились за последний год.
Директор по коммуникациям Fix Price Екатерина Гончарова рассказала, что в компании доля женского руководства также растет: за последние три года она увеличилась с 37 до 48%. Что касается совмещения материнства и карьеры, есть немало женщин, которые успешно справляются с обеими ролями. "Введение многими компаниями удаленного и гибридного режима работы сыграло огромную положительную роль", — отметила Гончарова.
Рабочая среда действительно все больше уходит в интернет-пространство, подчеркнула соучредитель HR-агентства SOFI Consult Ирина Старжинская. "Многие бизнес-процессы уходят в удаленку, и это освобождает массу времени и сил. <…> На данный момент на рынке труда конкурентны компании с развитыми системами мотивации, которые включают в себя профилактику выгорания и способствуют соблюдению баланса между работой и личной жизнью", — пояснила она.
Виктория Конева