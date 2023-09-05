Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации

Артист рассказал, что пришел в больницу сдать плановый анализ крови, и чувствует себя хорошо

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Юрий Стоянов опроверг информацию СМИ о своей госпитализации. Артист рассказал ТАСС, что пришел в больницу сдать плановый анализ крови, и чувствует себя хорошо.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 66-летний Стоянов оказался в палате отделения терапии утром 4 сентября с диагнозом "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений".

"Врут. Я пришел сдать анализ крови и побегать на дорожке с нагрузкой. Как любой нормальный человек старше 60 лет раз в году я должен сдавать анализы. Через 40 минут уезжаю домой, мне завтра лететь в Сочи на открытие фестиваля "Новый сезон", - сказал собеседник агентства, добавив, что чувствует себя хорошо.

Стоянов родился 10 июля 1957 года. Известен зрителям как соавтор и соведущий юмористической передачи "Городок", которую он вел с Ильей Олейниковым (1947-2012), а также по ролям в фильмах "Ландыш серебристый", "Человек у окна", сериалу "Вампиры средней полосы" и других проектах.