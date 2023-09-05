В России около 1,5 млн человек присоединились к акции "Спасибо учителю"

Всего за время проведения она собрала 1,5 млн участников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 1 млн человек поучаствовали во всероссийской акции "Спасибо учителю" в День знаний 1 сентября, всего за время проведения она собрала 1,5 млн участников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В День знаний всероссийская акция "Спасибо учителю" собрала порядка 1 млн участников. В Год педагога и наставника по всей стране на торжественных линейках школьники массово выразили слова искренней благодарности учителям. Всего за время проведения акции к ней присоединились 1,5 млн человек", - говорится в сообщении.

Акция стартовала в России в мае. Для участия в ней нужно позвонить своему любимому учителю или навестить его и выложить в соцсетях пост со словами благодарности и хештегом #СпасибоУчителю.

Как рассказали в министерстве, в акции приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководители крупнейших госкорпораций, космонавты, находящиеся на орбитальной станции, известные телеведущие, актеры, звезды эстрады и выдающиеся спортсмены.