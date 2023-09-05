На портале "Работа России" стал доступен сервис стажировок для студентов

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, сервис, частности, облегчит работу учебных заведений и работодателей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сервис "Стажировки и практики" заработал на портале "Работа России", студенты с его помощью смогут найти место для прохождения практики и заключить договор. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на V форуме социальных инноваций регионов.

"В единой базе объединяются предложения о стажировках со всей страны. Первые учебные заведения уже подключены", - сказал он.

По его словам, на портале "Работа России" образовательные организации, а также сами студенты смогут выбрать место для прохождения практики, заключить договор в электронном виде, а также оформить все необходимые документы. Как отметил министр, сервис упростит процесс поиска и прохождения практики для студентов, а также облегчит работу учебных заведений и работодателей.

Чтобы найти компанию для производственной практики, достаточно войти в личный кабинет через аккаунт "Госуслуг" и перейти в раздел "Мое образование". Здесь студент может найти организацию, в которой он учится, и подтвердить факт обучения. Затем необходимо выбрать наиболее интересное предложение от работодателя и откликнуться на него.

Уведомления о выборе студента приходят в личный кабинет работодателей и учебного заведения. На платформе "Работа России" образовательная организация заключает договор о прохождении практики и отслеживает весь процесс. Отчеты о практике также направляются через личный кабинет, где учебное заведение выставит оценку по итогам прохождения практики.

В пресс-службе Минтруда добавили, что тестирование сервиса началось в начале этого года при участии 31 образовательной организации. В качестве экспертов привлекались такие работодатели, как ОАО "РЖД", "Сибагро" и Сбербанк. Подключение образовательных программ к сервису будет проходить поэтапно с учетом тестирования функционала сервиса. Следующий этап подключения - середина октября.