5 сентября, 09:34

В Красноярске заведующую детсадом отстранили за грубость и эротические фотографии

В рамках проверки будет дана оценка главному управления образования администрации города в части контроля за образовательным процессом

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Опубликовавшая в интернете эротические фотографии и. о. заведующей детским садом в Красноярске отстранена от руководства дошкольным учреждением. Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения ею своих обязанностей.

"В настоящее время Красильникова [Анастасия] не осуществляет трудовую деятельность в связи с нахождением в отпуске", - сообщили в ведомстве. По информации прокуратуры, с нее сняты полномочия заведующей, в ее отношении начата проверка. "Будет дана оценка сведениям о нарушении руководителем детского сада законодательства об образовании, трудовых прав работников, требований бюджетного законодательства", - добавили в ведомстве

В рамках проверки будет дана оценка главному управления образования администрации Красноярска в части контроля за образовательным процессом в детском саду. В управлении информацию о заведующей детским садом пока не комментируют.

Согласно информации, появившейся в СМИ, Красильникова, помимо того, что грубила персоналу детсада и родителям воспитанников, публиковала в интернете свои эротические фотографии. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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