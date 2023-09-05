5 сентября, 10:10

В 26 тыс. российских школ появились советники по воспитанию

Они будут организовывать воспитательное пространство в учебных заведениях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Должности советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями введены уже в 26 тыс. школах всех регионов России, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Надежда Боос.

"Это очень серьезный проект, который на сегодняшний день охватывает уже все субъекты <...>. Порядка 26 тыс. школ имеют советников", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту всероссийской акции "Слово о моей стране".

Акция представляет собой конкурс сочинений о России в стихах и прозе для школьников младших, средних и старших классов, направленный на гражданско-патриотическое воспитание, формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей молодого поколения.

Как отметила Боос, задача советника по воспитанию заключается в организации воспитательного пространства в школе, которое в том числе позволит детям принимать участие в таких акциях.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена 1 марта 2021 года. 

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