Котяков: Россия последовательно движется к локализации производства средств реабилитации

По словам министра труда и социальной защиты, санкционное давление затронуло обеспечение техническими средствами реабилитации граждан с инвалидностью

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Санкционное давление затронуло сферу обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР), но Россия последовательно движется к полной локализации производственного цикла отдельных видов продукции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на V Форуме социальных инноваций регионов.

"Санкционное давление затронуло [обеспечение техническими средствами реабилитации граждан с инвалидностью], и совместно с коллегами из Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора мы последовательно предпринимали ряд шагов. <...> В результате совместной работы бизнес уже запустил производство отечественных коленных модулей с микропроцессорным управлением. И следующая задача - это расширение производства протезов рук, локализация компонентной базы и химсырья, в том числе акриловых смол, углепластика и других материалов. То есть одновременно с принятием решения об увеличении финансирования отрасли мы последовательно движемся к полной локализации производственного цикла отдельных видов продукции", - сказал он.

Министр добавил, что принятые меры были направлены на поддержку отечественных производителей, поиск альтернативных поставщиков сырья и компонентов, а также вывод и регистрацию на рынке новых изделий, необходимых россиянам.