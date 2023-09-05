Во Франции планируют ускорить ревакцинацию в связи с новыми штаммами коронавируса

Глава Минздрава республики Орельен Руссо сообщил, что новая кампания по вакцинации начнется 17 октября

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Минздрав Франции рассматривает возможность ускорения ревакцинации населения в связи с распространением новых штаммов коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала France 2 глава ведомства Орельен Руссо.

"Новая кампания по вакцинации от коронавируса начнется 17 октября и может быть ускорена, если новый штамм ковида будет распространяться повышенными темпами", - сказал Руссо.

Глава Минздрава также добавил, что параллельно с прививками от коронавируса будет проводиться вакцинация от гриппа.

Одновременно Руссо призвал французов к ответственности, напомнив о необходимости ношения масок и добровольного карантина в случае заражения коронавирусом. В начале года власти Франции на фоне снижения пандемии отменили обязательный карантин для людей, больных COVID-19.

По данным социальных служб, на 1 января во Франции было вакцинировано от ковида около 54 млн человек, что составляет 80% населения страны. Около 41 млн человек, прошли ревакцинацию.