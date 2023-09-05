Синоптики предупредили о понижении температуры в Якутии

Переход от календарного лета к календарной осени прошел ярко и контрастно

ЯКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Понижение дневной температуры на 5-10 градусов ожидается 6 и 7 сентября на западе, а также в центральной части Якутии. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Саргылана Никитина.

"3-6 сентября дневная температура повысилась до плюс 13-20 градусов, но уже 6-7 сентября ожидается прохождение холодного фронта через западные, центральные районы, вновь похолодает на 5-10 градусов, будет преобладать облачная погода с небольшими дождями", - сказала Никитина. В конце недели в южных, юго-восточных, затем в Колымо-Индигирских районах ожидаются дожди различной интенсивности с порывистым ветром.

Она отметила, что переход от календарного лета к календарной осени прошел ярко и контрастно. "Так, в городе Якутске 30 и 31 августа температура повышалась до плюс 27-29 градусов, были перекрыты абсолютные максимумы этих дней, которые наблюдались в тридцатые годы прошлого столетия", - сказала Никитина.

1 сентября, после вторжения арктического воздуха, на западе региона резко похолодало - на 13-18 градусов, в центральных районах - на 18-23 градуса, порывы ветра достигали 13 м/с. В Нижнеленских и северо-восточных районах прошли умеренные дожди, в горах - с мокрым снегом и с усилением ветра до 15-20 м/с.