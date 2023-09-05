Первый в Забайкалье памятник святым Петру и Февронии открыли в Чите

Идею поддержали общественники и митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий

ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Памятник святым покровителям семьи Петру и Февронии открыли в поселке Текстильщиков в Чите. Это первый подобный памятник в Забайкалье, сообщил ТАСС глава Черновского района города Василий Турсабаев.

"Изначально эта идея родилась из того, что в здании администрации района находится ЗАГС. И когда происходит бракосочетание, молодожены у нас лепестки роз раскидывают, фейерверки стреляют, шампанское разбивают. <...> Хотелось, чтобы этот праздник приобрел какой-то смысл. <...> Мы подумали, надо сделать место, чтобы действительно молодожены могли подойти, отдать дань, подумать о своем будущем выборе. И решили создать памятник Петру и Февронии", - сказал Турсабаев.

Он отметил, что идею поддержали общественники и митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев). Памятник и благоустройство вокруг него велось на внебюджетные средства силами сотрудников администрации, прихода церкви и местных жителей. С материалами безвозмездно помогали местные предприниматели. Сам монумент изготовили в Красноярске.

"Мы много обсуждали задумку памятника. Сделали так: Петр сидит, Феврония стоит за ним. <...> То есть муж - это опора, она за мужем, как за горой. Но ладони ее лежат на его плече, говоря о том, что она рядом. <...> Петр и Феврония Муромские - это символ любви, веры, семейный талисман. Люди уже вчера цветы приносили, подходят, молятся, крестятся. Теперь на этом месте каждый год будем отмечать семейные праздники", - добавил глава района.