Модернизация центров занятости в 2024 году затронет еще 12 регионов России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что будут преобразованы почти 350 центров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Модернизацию центров занятости населения в 2024 году проведут еще в 12 регионах России. Будут преобразованы почти 350 центров. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на V форуме социальных инноваций регионов.

"Планируется, что ко второму этапу комплексной модернизации присоединятся Камчатский край, город Севастополь, республики Башкортостан, Карелия и Мордовия, а также Иркутская, Саратовская, Воронежская, Архангельская, Псковская, Калининградская, Ярославская области. Это позволит перезапустить работу в новом формате еще 346 центров занятости. Руководители и линейные сотрудники из этих регионов уже проходят обучение", - сказал он.

По словам министра, в 2023 году обновление сразу всей сети инфраструктуры центров занятости под ключ проходит в 17 субъектах. Таким образом, к концу 2023 года с учетом точечной модернизации заработают порядка 550 кадровых центров "Работа России".

Перезагрузка службы занятости проходит по нацпроекту "Демография": открываются новые современные кадровые центры, меняется формат услуг и подход к их оказанию.