Полицейские составили 16 протоколов на участников драки в Махачкале

С участниками потасовки и их родителями также проведена профилактическая беседа

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили 16 административных протоколов в отношении школьников, которые участвовали в массовой драке в Махачкале. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"Полицейскими Махачкалы установлены обстоятельства массовой драки, произошедшей между несовершеннолетними накануне. <…> С участниками потасовки и их родителями проведена профилактическая беседа, а также в их отношении составлены 16 административных протоколов", - говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, 4 сентября в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Махачкалы поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Абубакарова массовая драка.

Ранее полиция в Дагестане организовала проверку после конфликта со стрельбой между школьниками.

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, но к моменту прибытия правоохранителей школьники разбежались. В течение нескольких часов все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел. Выяснилось, что конфликт между ребятами произошел из-за переписки одного из них с сестрой другого.

В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю.