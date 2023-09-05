В Красноярске открыли мемориал первому начальнику Генштаба ВС РФ Виктору Дубынину

На церемонии присутствовали курсанты военно-инженерного института, ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий на Северном Кавказе, Сирии и специальной военной операции

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Памятный мемориал первому начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Виктору Дубынину открыли в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

"[Врио губернатора края] Михаил Котюков принял участие в торжественном открытии бюста Героя России генерала армии Виктора Дубынина. Мемориал установлен перед входом в Военно-инженерный институт СФУ, который носит имя этого легендарного военачальника", - говорится в сообщении.

На церемонии присутствовали курсанты военно-инженерного института, ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий на Северном Кавказе, Сирии и специальной военной операции.

Дубынин родился 1 февраля 1943 году в Свердловской области. После окончания средней школы поступил в Дальневосточное танковое училище. В 1986-1987 годах командовал 40-й армией, участвовавшей в боевых действиях в Афганистане. Являлся по совместительству уполномоченным правительства СССР по делам временного пребывания советских войск в Афганистане. В 1989 году возглавил Северную группу Советских войск на территории Польской Народной Республики. После создания в 1992 году Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Дубынин был назначен начальником Генерального штаба ВС РФ - первым заместителем министра обороны РФ. Умер в Москве 22 ноября 1992 года похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Указом президента РФ Владимира Путина от 11 ноября 2003 года генералу Дубынину было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).