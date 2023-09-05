Под Псковом нашли останки шести погибших в 1941 году красноармейцев

Личность двух солдат удалось восстановить по именным медальонам

ПСКОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Поисковики в ходе экспедиции по территории Великолукского района Псковской области обнаружили и подняли из земли останки шести военнослужащих советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Личность двух солдат удалось восстановить по именным медальонам, среди них: Николай Тихолаз и Александр Гришакин, сообщил ТАСС и.о. командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

"В ходе поискового выезда в Великолукском районе членами отряда "Штурм" были обнаружены останки шести советских бойцов. При них были обнаружены четыре солдатских медальона, два из них удалось прочитать. Среди них - Тихолаз Николай Яковлевич 1909 года рождения. Место рождения: Украинская ССР, Киевская область, Бабанский район, село Легезино. Призван 3 июля 1941 года, в звании рядовой. Его в 1950 году искала жена", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что по второму медальному удалось установить имя еще одного бойца - Гришакина Александра Васильевича. "Он 1910 года рождения. Место рождения: Мордовская АССР, Краснослободский район, село Куликово. Дата призыва 25 июня 1941 года, призван в Челябинской области в городе Уйске. Мы уже работали с Уйском, найдена его дочь, но она умерла в 2021 году. У него нет прямых родственников. При нем в медальоне найдена записка, в которой он просил сообщить о его смерти, и указан адрес жены - Гришакина Анна Ивановна", - пояснил Колендо.

По его данным, красноармейцы погибли в июле-августе 1941 года. При них поисковики обнаружили ряд вещей: саперные лопатки, противогазы, эмалированные кружки, алюминиевую ложку и каску. До настоящего времени они числились пропавшими без вести.

Великолукский район в годы войны

Оккупация территории немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной Армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.