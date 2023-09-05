Свыше 120 млн уникальных пользователей VK подписаны на "Госпаблики" - гендиректор

Генеральный директор VK Владимир Кириенко сообщил, что у пользователей наиболее популярны небольшие учреждения - школы и больницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 120 млн уникальных пользователей VK подписаны на официальные страницы госорганов ("Госпаблики"), которые размещены в социальной сети. Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе пленарного заседания Форума социальных инноваций регионов.

Кириенко напомнил, что по поручению президента в 2022 году создано более 170 тыс. официальных страниц госорганов как федеральных, так и региональных учреждений. "Сегодня на эти сервисы подписаны более 120 млн уникальных подписчиков. И для вас это уникальная возможность для взаимодействия и донесения подобной информации для ваших пользователей", - сказал он.

Кириенко отметил, что у пользователей наиболее популярны небольшие учреждения - школы и больницы.

Он также сообщил, что VK пользуются свыше 100 млн человек в месяц, что составляет около 95% интернет-аудитории. "Один из параметров, который свидетельствует об интересе к нашим сервисам, - это время, которое пользователь проводит ежедневно. Наиболее активные пользователи социальных платформ и сетей проводят более двух часов в день, общаясь и взаимодействуя друг с другом", - добавил генеральный директор VK.

Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды с 1 декабря 2022 года обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Правительство РФ указывало, что госорганы будут размещать в соцсетях отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные - адрес электронной почты и номера телефонов.