Президент Республики Конго призвал защитить биоразнообразие планеты

Дени Сассу-Нгессо отметил, что всего на три региона планеты приходится 80% всего ее биологического разнообразия

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Ключевым элементом защиты климата планеты является сохранение ее биологического разнообразия. Об этом заявил президент Республики Конго (РК) Дени Сассу-Нгессо на проходящем в Найроби Африканском климатическом саммите.

"Всего лишь на три региона планеты приходится 80% всего ее биологического разнообразия, - подчеркнул он. - Это бассейны рек Конго и Амазонка, а также системы реки Меконг и острова Борнео в Юго-Восточной Азии. Необходимо сотрудничество на международном уровне, чтобы сохранить тропические леса и экологические системы этих трех регионов, от которых зависит будущее человечества и всей планеты".

Сассу-Нгессо сообщил, что в октябре в Браззавиле состоится международная конференции, посвященная трем этим бассейнам, с целью разработки и принятия мер для их сохранения и защиты. "Напомню, что баланс углекислого газа в воздухе планеты напрямую зависит от этих трех регионов", - подчеркнул президент РК.

Открывшийся в Найроби климатический саммит впервые проходит в Африке. Его главная тема - "Стимулирование зеленого роста и решений о климатическом финансировании для Африки и всего мира". В Найроби для участия во встрече прибыли главы ряда государств и правительств Африки, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Саммит созван под эгидой Кении и Африканского союза.