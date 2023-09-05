Собянин объявил об открытии в Москве флагманского центра больницы имени Филатова

Мэр выразил надежду, что для медицинского персонала это будет такая же комфортная среда, как и для пациентов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Третий флагманский центр, работающий по новому стандарту экстренной помощи, открылся в Москве на территории больницы имени Филатова. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы открываем в Филатовской больнице новый флагманский центр. Это, по сути, высокотехнологичное сердце вашей клиники, одной из лучших в Москве. С открытием этого центра у вас появляются новые возможности, самые современные диагностические и операционные. <...> Поздравляю вас!" - сказал Собянин.

Он выразил надежду, что для медицинского персонала это будет такая же комфортная среда, как и для пациентов, и они смогут применить свои таланты в этом центре.

В свою очередь главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов добавил, что флагманский центр внесен в систему станции для работы в новом формате. "Мы можем начинать направление пациентов", - заявил он.

Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство четырехэтажного корпуса флагманского центра в ГКБ им. Филатова площадью 15 тыс. кв. м было начато в июне 2020 года и завершено в августе 2023 года.

Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи - диагностика, оперативное вмешательство, интенсивная терапия - в течение первых суток. Затем - в зависимости от состояния - их либо выпишут домой, либо переведут в профильные отделения больницы для продолжения лечения, либо дадут рекомендации и направят на амбулаторное лечение. Во флагмане развернуто девять операционных, в том числе и уникальная гибридная операционная с ангиографией.